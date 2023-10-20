T.C.

RİZE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1893 Esas 13/10/2023

İLAN METNİ

Davacı Mehmet Ömür ALACA ve arkadaşları vekili Av. Hasan KOCAMAN tarafından davalı Ali Kemal ASLAN ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Dahili Davalı Rize İli Güneysu İlçesi Yeşilköy nüfusuna kayıtlı Mahmut ve Zeliha'dan olma23/01/1973 d.lu Harun KARALİ ve Dahili Davalı 11639333964 Kimlik Numaralı Ali Rıza ve Mükerrem'den olma 13/08/1975 d.lu Nuray KARALİ'nin adreslerinin tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

Davacılar tarafından Rize Merkez Müderrisler Köyü 176 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla dahili davalı Harun KARALİ'ye ve dahili davalı Nuray KARALİ'ye işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalıların bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmelerini gerektiği, duruşma gününün 19/12/2023 günü saatinin ise 09:55 olduğu, davalıların duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri taktirde yokluklarında yargılamaya devam edileceğiilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN01913809

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