T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/558 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,

MEVKİİ : Erenyolu Mahallesi

ADA PARSEL NO : 149 ada 16 parsel ve 176 ada 6 ve 7 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 176/6 üzerinde 1.631,81 m² irtifak hakkı , 176/7 üzerinde 26,21 m² mülkiyet hakkı olmak üzere toplam 1.658,02 m²

149/16 üzerinde 329,34 m2 irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Adnan Uzunaslan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/558 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01906679

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