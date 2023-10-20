MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen bedeli, geçici teminatı ve süresi belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. Maddesinin a bendi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacak, açık arttırma yöntemi ile sonuçlandırılacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00₺ (BinTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Kemeraltı Mahallesi 95 Sokak No:1 Kültürevi / MARMARİS adresinde bulunan vezne, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

Madde 3- İhalenin nerede hangi usulle yapılacağı;

3.1.İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Marmaris MUĞLA adresinde hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddenin a bendi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacak, açık arttırma yöntemi ile sonuçlandırılacaktır.

Madde 4- İhale tarih ve saati, tahmini (muhammen) bedel, geçici teminat miktarları

Sıra No Taşınmazın Bulunduğu Yer Bina yapılması işinin maliyetine ilişkin muhammen bedel Bina Yapım işinin Geçici Teminat Bedeli İşletme Süresi İhale Tarih ve Saati 1 Kemeraltı Mahallesinde Onaylı İmar Planında Ticarethane Olarak Tanımlanan 192 Ada 691 (Eski 192 Ada 107) Parselde 1673,22 M² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerine Ekli Teknik Şartname Ve Projede Belirtilen Binanın Yapılması Karşılığında, Yapının Bu Şartnamede Belirtilen Kısımların İntifa Hakkı Ödenmek Suretiyle İşletilmesi Ve Süre Sonunda Tam Ve Eksiksiz Olarak İdareye Teslim Edilmesi İşi 119.190.762,52-TL 3.575.722,88 -TL 25 YIL 01.11.2023 13.30 Sınırlı ayni hak tesisinin (İntifa hakkı) tahmin edilen yıllık bedeli İntifa hakkı geçici teminat bedeli 1.000.000,00-TL 750.000,00-TL 2 Kemeraltı Mahallesi Tapuda 37 Ada 48 Parselde Kayıtlı Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 230 M² Taşınmaz Üzerine Ekli Teknik Şartname Ve Projede Belirtilen Binanın Yapılması Karşılığında, Yapının Bu Şartnamede Belirtilen Kısımların İntifa Hakkı Ödenmek Suretiyle İşletilmesi Ve Süre Sonunda Tam Ve Eksiksiz Olarak İdareye Teslim Edilmesi İşi 11.167.587,09 -TL 335.027,61 -TL 15 YIL 01.11.2023 15.00 Sınırlı ayni hak tesisinin (İntifa hakkı) tahmin edilen yıllık bedeli İntifa hakkı geçici teminat bedeli 100.000,00-TL 45.000,00-TL 3 Tepe Mahallesinde Kordon Caddesinde (Atatürk Meydanı İle Yat Limanı Girişi Arası) Yapılacak Olan 203 Araçlık Yeraltı Kapalı Otopark Ve 2 Adet İşyerinin Ekli Teknik Şartname Ve Projede Belirtilen Şekilde Yapılması Karşılığında, Yapının Bu Şartnamede Belirtilen Kısımların İntifa Hakkı Ödenmek Suretiyle İşletilmesi Ve Süre Sonunda Tam Ve Eksiksiz Olarak İdareye Teslim Edilmesi İşi 143.784.453,50 -TL 4.313.533,61 -TL 29 YIL 01.11.2023 16.30 Sınırlı ayni hak tesisinin (İntifa hakkı) tahmin edilen yıllık bedeli İntifa hakkı geçici teminat bedeli 300.000,00 - TL 261.000,00 - TL

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek ve tüzel kişiler 1-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.] 2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] 3-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.) 4-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi 5- Teklif Mektubu (zarfı) 6- Ortak girişim beyannamesi (ortak girişim olması halinde) 7-Vergi borcu olmadığına dair belge 8-Sigorta borcu olmadığına dair belge 9- Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,7,8) maddelerinde belirtilen belgeler 11- Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yazılı beyanname 12-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 13- Geçici teminatlar (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bankaya nakit yatırıldığına, havale veya EFT yapıldığına dair makbuz) 14- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz/dekont 15- İnşaat işi bitirdiğine dair iş deneyim belgesi 16- Adli Sicil Kaydı [Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

Madde 6- İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına ihale tarihinden önceki gün 31.10.2023 tarih ve saat: 17.30' ye kadar teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN01910972

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