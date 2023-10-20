İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASI İLE EK HİZMET BİNASININ ALAN TEMİZLİĞİNE YÖNELİK 9 KISIM 33 KALEMDEN OLUŞAN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

İSTANBUL ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İstanbul Adalet Sarayı hizmet binası ile ek hizmet binasının alan temizliğine yönelik 9 kısım 33 kalemden oluşan temizlik malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1132941

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Merkez Mah.. Abide-i Hürriyet Cad. No:223 34381 ÇAĞLAYAN ŞİŞLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123757148 - 2123757585 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İstanbul Adalet Sarayı hizmet binası ile ek hizmet binasının alan temizliğine yönelik 9 kısım 33 kalemden oluşan temizlik malzemesi alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 kısım 33 kalemden oluşan temizlik malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Adalet Sarayı Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381 ŞİŞLİ-İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak ve 20 gün içerisinde isteklinin uhdesinde kalan ürünlerin tamamı teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.11.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Adalet Sarayı İdari İşler Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetimi 3.Kat C3 Blok Kapı No:301 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381/Şişli-İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler idarenin ihale birimine ihale tarihinden önce her üründen 1 adet numuneyi vererek uygunluğuna yönelik yazılı onayı alacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01912788

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