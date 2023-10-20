İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/1084 Esas

KARAR NO : 2023/623

MİRASÇI : SANİYE KALAYCI

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

2-Müteveffa Ömer Faruk KASAPOĞLU'nun ölmeden önce Beşiktaş 10. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 25/11/2014 tarih ve 07791 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

3-Esasının bu şekilde kapatılmasına,

4-Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,

5-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,

6-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,

Dair tarafların yokluğunda verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 01/06/2023" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/10/2023

Basın No: ILN01912654

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