İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/1084 Esas
KARAR NO : 2023/623
MİRASÇI : SANİYE KALAYCI
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE,
2-Müteveffa Ömer Faruk KASAPOĞLU'nun ölmeden önce Beşiktaş 10. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 25/11/2014 tarih ve 07791 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
3-Esasının bu şekilde kapatılmasına,
4-Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,
5-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,
6-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,
Dair tarafların yokluğunda verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 01/06/2023" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/10/2023
Basın No: ILN01912654
#ilan.gov.tr