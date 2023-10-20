T.C.
ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Doğalgaz Boru Hattı amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş yöneltilebileceği, idari yargıda davaaçanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1355
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|26
|Tarla
|5.999,26 m2
|Sefa Kahveci-Süleyman Kahveci-Fatma Kahveci-Cengiz Kahveci-Azize Kahveci
|Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1355
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|27
|Yol
|243,78 m2
|Sefa Kahveci -Maliye Hazinesi
|"
|"
|2023 /1335
|Yukarıgöynük köyü
|At korusu
|170
|68
|Tarla
|1.229,63 m2
|Veli Gerim-Rabia Gerim-Emine Batmaz-Meryem Kahveci-Hacer Kahveci-Ayhan Gerim
|"
|"
|2023 1375
|Yukarıgöynük köyü
|Gali
|188
|65
|Tarla
|1.909,90 m2
|Feride Bora -Gülten Ortak-Nazmi Kabacı
|"
|"
|2023/1411
|Esentepe köyü
|Çamlı
|147
|24
|Tarla
|7.684,48 m2
|Adem Ece
|"
|"
|2023/1315
|Yukarıgöynük köyü
|Kocaözüm yanı
|169
|14
|Tarla
|481,03 m2
|Baki Kartal
|"
|"
|2023/1317
|Yukarıgöynük köyü
|Kocaüzüm yanı
|169
|16
|Tarla
|590,31 m2
|Ahmet Tan
|"
|"
|2023/1307
|Yukarıgöynük
köyü
|Kocaüzüm
|169
|10
|Bahçe
|867,57 m2
|Gülkadın Yaşa -Rıza Yaşa-Gülümser Şentürk-Saruhan Yaşa-Gülşen Öztürk-Orhan Yaşa-Gülseren Yaşa-Emine Vildan Yaşa-Hatice Bilgin
|"
|"
|2023/1297
|Yukarıgöynük köyü
|Söğütler
|169
|8
|İki katlı kargir ev odunluk çeşme ve bahçesi
|2.243,79 m2
|Hüseyin Uslu
|"
|"
|2023/1385
|Esentepe köyü
|Büyükkıran
|126
|1
|Tarla
|4.484,64 m2
|Necati Bozacı
|"
|"
|2023/1321
|Yukarıgöynük köyü
|Karşı
|169
|18
|Tarla
|3.943,98 m2
|Fatma Çetin-Şermin Bozacı-Döndü Güneş-Behice Çetin
|"
|"
|2023/1391
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|126
|6
|Tarla
|30.947,41 m2
|Mehmet Ayyıldz-Hatice Ayyıldız-Nafiye Ayyıldı-Naciye Ayhan-Halit Ayyıldız-Fatma Bozacı- Malik Ayyıldız-Hayriye Tepe - Aysel Uslu- Ayşegül Arslan -Mine Katı-Yaşar Bozacı-Gülkadın Yavuzhan -Veli Ayyıldız-Meryem Ayyıldız-Ali Ayyıldız-
|"
|"
|2023/1391
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|126
|14
|Tarla
|1.934,82 m2
|Mehmet Ayyıldz-Hatice Ayyıldız-Nafiye Ayyıldı-Naciye Ayhan-Halit Ayyıldız-Fatma Bozacı- Malik Ayyıldız-Hayriye Tepe - Aysel Uslu- Ayşegül
Arslan -Mine Katı-Yaşar Bozacı-Gülkadın Yavuzhan -Veli Ayyıldız-Meryem Ayyıldız-Ali Ayyıldız-
|"
|"
|2023/1387
|Esentepe köyü
|Taşpınar
|126
|4
|Tarla
|2.770,42 m2
|Osman Bora-Azime Bora-Mustafa Bora-Şerafettin Bora-
|"
|"
|2023/1387
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|126
|16
|Tarla
|1,602,64 m2
|Osman Bora-Azime Bora-Mustafa Bora-Şerafettin Bora-
|"
|"
|2023/1387
|Esentepe köyü
|Cindüzü
|126
|19
|Tarla
|1.006,94 m2
|Osman Bora-Azime Bora-Şerafettin Bora -
|"
|"
|2023/1387
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|130
|16
|Tarla
|7.743,90 m2
|Osman Bora-Azime Bora -Mustafa Bora-Şerafettin Bora
|"
|"
|2023/1347
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|9
|Tarla
|4.185,47 m2
|Recep Özen-İbrahim Özen-Hayriye Özen
|"
|"
|2023/1367
|Yukarıgöynük köyü
|Gali
|188
|61
|Tarla
|3.949,98 m2
|Mustafa Özçelik
|"
|"
|2023/ 1291
|Yukarıgöynük köyü
|Pınaraltı
|159
|11
|Tarla
|6.554,21 m2
|Nizamettin Şen
|"
|"
|2023/1295
|Yukarıgöynük köyü
|Puharaltı
|159
|13
|Tarla
|5.251,58 m2
|Bahattin Şen
|"
|"
|2023/1381
|Esentepe köyü
|Damarlar
|125
|2
|Tarla
|2.124,44 m2
|İbrahim Durak
|"
|"
|2023/1421
|Yukarıgöynük köyü
|Türbe
|135
|1
|Tarla
|6.531,97 m2
|Havva Kırık -Dursun Aykan -Fatma Akbağ-Fatma Yavuzhan -Selahattin Yavuzhan-Hanife Şen-Hasan Yavuzhan-Ramazan Yavuzhan
|"
|"
|2023/1410
|Esentepe köyü
|Fındıklı
|146
|3
|Tarla
|11.271,29 m2
|Ziya Ceylan -Ergin Ceylan-Hayriye Şentürk-Halime Göçen-Cengiz Ceylan
|"
|"
|2023/1405
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|130
|17
|Tarla
|6.763,00 m2
|Fatma Çakmak-Dursun Çakmak
|"
|"
|2023/1417
|Esentepe köyü
|Fındıklı
|147
|26
|Tarla
|6.111,31
|Durkadın Ceylan -Ferhat Çimen -Ersin Çimen-Yğeliz Akyüz-Muradiye Çimen-Çiğdem Ünlütürk-Ramazan Çimen-Bayran Çimen-Cemile Çimen
|"
|"
|2023/1311
|Yukarıgöynük köyü
|Kocaüzüm yanı
|169
|13
|Tarla
|363,09 m2
|Yüksel Kartal-Hayrullah Kartal
|"
|"
|2023/1415
|Esentepe köyü
|Fındıklı
|147
|25
|Tarla
|14.122,10 m2
|Beytullah Ece-Yaşare Durak-Cemile Ece-Feride Ece-Medine Ece-Mehmet Ece-Fethi Ece-Bergüzel Ece-Nazife Çakmak-Ahmet Eee-Bahadır Ece-Azime Durak-Safiye Kabacı-Cemile Çimen-Gülistan Tokmak -Ramazan Ece -Bayram Ece-Nezahat Öztürk-Erhan Ece-Mehmet Ece-Döndü Ece-Bayram Ece-Güldane Ece-Gülcen Yılmaz-İsa Ece-Hasret Ece
|"
|"
|2023/1401
|Esentepe köyü
|Büyükkıran
|126
|21
|Tarla
|2.373,81 m2
|Dursun Bozacı
|"
|"
|2023/1395
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|126
|15
|Tarla
|10.554,22 m2
|Mustafa Bora-Azime Bora -
|"
|"
|2023/1327
|Yukarıgöynük köyü
|Kıraç tarla
|169
|23
|Tarla
|123,94 m2
|Recep Özen-Nuriye Özen-İbrahim Özen-Hayriye Özen-
|"
|"
|2023/ 1350
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|14
|Tarla
|2.250,16 m2
|Kübra Baba-Melike Tevhide Kalaycı-Tevhide Özen-Fatma Gerim-Gülü Beybeyoğlu-Gülsen Fidan-Semiha Özen-Aykut Özen-
|"
|"
|2023/1370
|Yukarıgöynük köyü
|Gali
|188
|63
|Tarla
|1.305,45 m2
|Fatma Özçelik
|"
|"
|2023/1397
|Esentepe köyü
|Sarıharman
|126
|17
|Tarla
|1.664,67 m2
|Mehmet Ayyıldız-Hatice Ayyıldız-Nafia Ayyıldız-Naciye Aykan-Halit Ayyıldız-Fatma Bozacı-Malik Ayyıldız-Hayriye Tepe-Aysel Uslu-Ayşgül Aslan-Mine Katı-Yaşar Bozacı-Gülkadın Yavuzhan-Veli Ayyıldız-Meryem Ayyıldız-Ali Ayyıldız/Azime Bora-Mustfa Bora-Şerafettin Bora
|"
|"
|2023/1285
|Yukarıgöynük köyü
|Puharaltı
|143
|29
|Tarla
|5.102,00 m2
|Hanım Adıyaman-Yılmaz Adıyaman-Elmas Özyurt-Recep Adıyaman-Elvan Baysan-Erkan Adıyaman
|"
|"
|2023/1287
|Yukarıgöynük köyü
|Pınaraltı
|159
|1
|Tarla
|326,67 m2
|Alim Şentürk
|"
|"
|2023/1310
|Yukarıgöynük köyü
|Karşı
|169
|12
|Tarla
|429,76 m2
|Cevat Ceylan -İsmail Hakkı Ceylan -Müşerref Ay-Nebiye Kartal-Behican Kartal-
|"
|"
|2023/1305
|Yukarıgöynük köyü
|Söğütler mevki
|166
|8
|Bahçe
|506,94 m2
|Hüseyin Üzülmez-Emrah Üzülmez
|"
|"
|2023/1337
|Yukarıgöynük köyü
|Kestanetarla
|180
|1
|Tarla
|3.851,92 m2
|Fuat Şen-Sebahattin Şen-Nizamettin Şen-Mehmet Şen-Bahattin Şen-Asiye Şen-Sevim Yaşar-Nuriye Şen -Fatma İslam-Nezahat Günebakar-Hüseyin Işık -Emine Işık-Ayhan Işık-Hayriye Bayram-İsmail Hakkı Işık-Fatma Şen-Serhat Şen-Ferhat Şen-Hanife Şen-Aysel Okay-Aysun Şentürk-Özcan Şen-Serkan Şen-
|"
|"
|2023/1337
|Yukarıgöynük köyü
|Kestane tarla
|184
|1
|Tarla
|1.752,96 m2
|Fuat Şen-Sebahattin Şen-Nizamettin Şen-Mehmet Şen-Bahattin Şen-Asiye Şen-Sevim Yaşar-Nuriye Şen -Fatma İslam-Nezahat Günebakar-Hüseyin Işık -Emine Işık-Ayhan Işık-Hayriye Bayram-İsmail Hakkı Işık-Fatma Şen-Serhat Şen-Ferhat Şen-Hanife Şen-Aysel Okay-Aysun Şentürk-Özcan Şen-Serkan Şen-
|"
|"
|2023/1337
|Yukarıgöynük köyü
|Kestane tarla
|184
|12
|Tarla
|1.341,56 m2
|Fuat Şen-Sebahattin Şen-Nizamettin Şen-Mehmet Şen-Bahattin Şen-Asiye Şen-Sevim Yaşar-Nuriye Şen -Fatma İslam-Nezahat Günebakar-Hüseyin Işık -Emine Işık-Ayhan Işık-Hayriye Bayram-İsmail Hakkı Işık-Fatma Şen-Serhat Şen-Ferhat Şen-Hanife Şen-Aysel Okay-Aysun Şentürk-Özcan Şen-Serkan Şen-
|"
|"
|2023/1407
|Esentepe köyü
|Tavşanpınarı
|130
|58
|Tarla
|7.364,66 m2
|Recep Durak-Abdullah Durak
|"
|"
|2023/1407
|Esentepe köyü
|Tavşanpınarı
|130
|59
|Yol
|141,94 m2
|Abdullah Durak-Maliye Hazinesi
|"
|"
|2023/1361
|Yukarıgöynük köyü
|Ahatyeri
|185
|3
|Tarla
|681,00 m2
|Armağan Özer-Hacer Süzer-Şahizer Özen-Recep Özen-İbrahim Özen-Hayriye Özen
|"
|"
|2023/1345
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|8
|Tarla
|2.386,28 m2
|Nadir Güneş
|"
|"
|2023/1301
|Yukarıgöynük köyü
|Kocaüzüm
|169
|9
|Fındıklık
|889,75 m2
|Adil Ceylan
|"
|"
|2023/1331
|Yukarıgöynük köyü
|Çomakmeşe
|169
|26
|Tarla
|248,17 m2
|Ahmet Özen-Kübra Baba-Melike Tevhide Kalaycı-Nurhan Özen-Tevhide Özen-Fatma Gerim-Hayriye Şentürk- Güllü Beybeyoğlu-Gülsen Fidan-Semiha Özen-Süreyya Özen -Aykut Özen-
|"
|"
|2023/1331
|Yukarıgöynük köyü
|Çomakmeşe
|169
|27
|Yol
|88,73 m2
|Ahmet Özen-Kübra Baba-Melike Tevhide Kalaycı-Nurhan Özen-Tevhide Özen-Fatma Gerim-Hayriye Şentürk- Güllü Beybeyoğlu-Gülsen Fidan-Semiha Özen-Süreyya Özen -Aykut Özen-
|"
|"
|2023/1275
|Yukarıgöynük köyü
|Pınaraltı
|143
|26
|Tarla
|3.160,10 m2
|Müşerref Ay-Şaban Ay-Nezahat Kartal-Nebahat Ayhan-Oktay Ay-Nuray Çam
|"
|"
|2023/ 1377
|Esentepe köyü
|Damarlar
|126
|2
|Tarla
|13.322,18 m2
|Kerim Bozacı-İsmail Bozacı-Fatma Bozacı-Recep Bozacı-Beytullah Bozacı-Yusuf Bozacı-Nail Bozacı-Hayriye Gençer-Hacer Bozacı-Hasan Bozacı-Fatma Bozacı-Ramazan Bozacı-Mustafa Bozacı-Şaban Bozacı-Ali Yaşar Bozacı-Nazikar Bozacı-Kemal Bozacı
|"
|"
|2023/1357
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|21
|Tarla
|1.486,32 m2
|İsa Adıyaman-Nafia Adıyaman-Veli Adıyaman-Musa Adıyaman-Filiz oral
|"
|"
|2023/1365
|Yukarıgöynük köyü
|Gani
|188
|59
|Tarla
|918,61 m2
|Gülsen Cicco-Emine Struth-Nilgün Özçelik-Ertuğrul Özçelik-Oğuz Özçelik
|"
|"
|2023/1341
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|4
|Tarla
|1.908,64 m2
|Rıza Güneş
|"
|"
|2023/1351
|Yukarıgöynük köyü
|Hacıyeri
|184
|15
|Tarla
|5.892,38 m2
|Yüksel Kartal-Hayrullah Kartal-Baki Kartal-Hatice Coşkun -Rabia Şen
|"
|"
|2023/1277
|Yukarıgöynük köyü
|Pınaraltı
|143
|27
|Tarla
|2.848,57 m2
|Hatice Ay-Hayriye Ay-Mediha Ay-HAtice Ay-Nahide Tan-Bayram Ay-Ramazan Ay-Gönül Dilgin-Muhammet Ay-Semra Çelebi-Semiha Kartal
|"
|"
|2023/1281
|Yukarıgöynük köyü
|Pınaraltı
|143
|28
|Tarla
|5.093,81 m2
|Dursun Adıyaman
|"
|"
|2023/1325
|Yukarıgöynük köyü
|Avazınyanı
|169
|21
|Tarla
|8.074,72 m2
|Hasan Kahveci-İsmail Kahveci-İlyas Kahveci-Kadriye Üzülmez-Abdullah Kahveci-Elmas Şen-Dursun Kahveci-Azize Kahveci-Durkadın Aydoğmuş-Sultan Şen-İbrahim Kahveci-Recep Kahveci-Rıza Kahvecei-Sadullah Kahveci-Ramazan Kahveci-Rabia Gerim-Hanım Adıyaman-Emrullah Kahveci-Ahmet Kahveci-Kadir Kahveci-
|"
|"
|2023/1325
|Yukarıgöynük köyü
|Avazınyanı
|170
|48
|Tarla
|8.233,99 m2
|İsmail Kahveci-İlyas Kahveci-Kadriye Üzülmez-Abdullah Kahveci-Elmas Şen-Dursun Kahveci-Hasan Kahveci- Azize Kahveci-Durkadın Aydoğmuş-Sultan Şen-İbrahim Kahveci-Recep Kahveci-Rıza Kahvecei-Sadullah Kahveci-Ramazan Kahveci-Rabia Gerim-Hanım Adıyaman-Emrullah Kahveci-Ahmet Kahveci-Kadir Kahveci-
|"
|"
|2023/1371
|Yukarıgöynük köyü
|Gali
|188
|64
|Tarla
|1.307,04 m2
|Ayşe Kabacı-Fikret Filiz-Eleif Filiz-Mehmet Filiz-Nesrin Coşkun-Hatice Tulum -Sevilay Türkeli-Sevda Demir-
|"
|"
|2023/1335
|Yukarıgöynük köyü
|Atkorusu
|170
|68
|Tarla
|1.229,63 m2
|Veli Gerim-Rabia Gerim-Emine Batmaz-Meryem Kahveci-Hacer Kahveci-Ayhan Gerim
|"
|"
Basın No: ILN01912522
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