T.C.

ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Doğalgaz Boru Hattı amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş yöneltilebileceği, idari yargıda davaaçanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1355 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 26 Tarla 5.999,26 m2 Sefa Kahveci-Süleyman Kahveci-Fatma Kahveci-Cengiz Kahveci-Azize Kahveci Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1355 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 27 Yol 243,78 m2 Sefa Kahveci -Maliye Hazinesi " " 2023 /1335 Yukarıgöynük köyü At korusu 170 68 Tarla 1.229,63 m2 Veli Gerim-Rabia Gerim-Emine Batmaz-Meryem Kahveci-Hacer Kahveci-Ayhan Gerim " " 2023 1375 Yukarıgöynük köyü Gali 188 65 Tarla 1.909,90 m2 Feride Bora -Gülten Ortak-Nazmi Kabacı " " 2023/1411 Esentepe köyü Çamlı 147 24 Tarla 7.684,48 m2 Adem Ece " " 2023/1315 Yukarıgöynük köyü Kocaözüm yanı 169 14 Tarla 481,03 m2 Baki Kartal " " 2023/1317 Yukarıgöynük köyü Kocaüzüm yanı 169 16 Tarla 590,31 m2 Ahmet Tan " " 2023/1307 Yukarıgöynük köyü Kocaüzüm 169 10 Bahçe 867,57 m2 Gülkadın Yaşa -Rıza Yaşa-Gülümser Şentürk-Saruhan Yaşa-Gülşen Öztürk-Orhan Yaşa-Gülseren Yaşa-Emine Vildan Yaşa-Hatice Bilgin " " 2023/1297 Yukarıgöynük köyü Söğütler 169 8 İki katlı kargir ev odunluk çeşme ve bahçesi 2.243,79 m2 Hüseyin Uslu " " 2023/1385 Esentepe köyü Büyükkıran 126 1 Tarla 4.484,64 m2 Necati Bozacı " " 2023/1321 Yukarıgöynük köyü Karşı 169 18 Tarla 3.943,98 m2 Fatma Çetin-Şermin Bozacı-Döndü Güneş-Behice Çetin " " 2023/1391 Esentepe köyü Sarıharman 126 6 Tarla 30.947,41 m2 Mehmet Ayyıldz-Hatice Ayyıldız-Nafiye Ayyıldı-Naciye Ayhan-Halit Ayyıldız-Fatma Bozacı- Malik Ayyıldız-Hayriye Tepe - Aysel Uslu- Ayşegül Arslan -Mine Katı-Yaşar Bozacı-Gülkadın Yavuzhan -Veli Ayyıldız-Meryem Ayyıldız-Ali Ayyıldız- " " 2023/1391 Esentepe köyü Sarıharman 126 14 Tarla 1.934,82 m2 Mehmet Ayyıldz-Hatice Ayyıldız-Nafiye Ayyıldı-Naciye Ayhan-Halit Ayyıldız-Fatma Bozacı- Malik Ayyıldız-Hayriye Tepe - Aysel Uslu- Ayşegül Arslan -Mine Katı-Yaşar Bozacı-Gülkadın Yavuzhan -Veli Ayyıldız-Meryem Ayyıldız-Ali Ayyıldız- " " 2023/1387 Esentepe köyü Taşpınar 126 4 Tarla 2.770,42 m2 Osman Bora-Azime Bora-Mustafa Bora-Şerafettin Bora- " " 2023/1387 Esentepe köyü Sarıharman 126 16 Tarla 1,602,64 m2 Osman Bora-Azime Bora-Mustafa Bora-Şerafettin Bora- " " 2023/1387 Esentepe köyü Cindüzü 126 19 Tarla 1.006,94 m2 Osman Bora-Azime Bora-Şerafettin Bora - " " 2023/1387 Esentepe köyü Sarıharman 130 16 Tarla 7.743,90 m2 Osman Bora-Azime Bora -Mustafa Bora-Şerafettin Bora " " 2023/1347 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 9 Tarla 4.185,47 m2 Recep Özen-İbrahim Özen-Hayriye Özen " " 2023/1367 Yukarıgöynük köyü Gali 188 61 Tarla 3.949,98 m2 Mustafa Özçelik " " 2023/ 1291 Yukarıgöynük köyü Pınaraltı 159 11 Tarla 6.554,21 m2 Nizamettin Şen " " 2023/1295 Yukarıgöynük köyü Puharaltı 159 13 Tarla 5.251,58 m2 Bahattin Şen " " 2023/1381 Esentepe köyü Damarlar 125 2 Tarla 2.124,44 m2 İbrahim Durak " " 2023/1421 Yukarıgöynük köyü Türbe 135 1 Tarla 6.531,97 m2 Havva Kırık -Dursun Aykan -Fatma Akbağ-Fatma Yavuzhan -Selahattin Yavuzhan-Hanife Şen-Hasan Yavuzhan-Ramazan Yavuzhan " " 2023/1410 Esentepe köyü Fındıklı 146 3 Tarla 11.271,29 m2 Ziya Ceylan -Ergin Ceylan-Hayriye Şentürk-Halime Göçen-Cengiz Ceylan " " 2023/1405 Esentepe köyü Sarıharman 130 17 Tarla 6.763,00 m2 Fatma Çakmak-Dursun Çakmak " " 2023/1417 Esentepe köyü Fındıklı 147 26 Tarla 6.111,31 Durkadın Ceylan -Ferhat Çimen -Ersin Çimen-Yğeliz Akyüz-Muradiye Çimen-Çiğdem Ünlütürk-Ramazan Çimen-Bayran Çimen-Cemile Çimen " " 2023/1311 Yukarıgöynük köyü Kocaüzüm yanı 169 13 Tarla 363,09 m2 Yüksel Kartal-Hayrullah Kartal " "

2023/1415 Esentepe köyü Fındıklı 147 25 Tarla 14.122,10 m2 Beytullah Ece-Yaşare Durak-Cemile Ece-Feride Ece-Medine Ece-Mehmet Ece-Fethi Ece-Bergüzel Ece-Nazife Çakmak-Ahmet Eee-Bahadır Ece-Azime Durak-Safiye Kabacı-Cemile Çimen-Gülistan Tokmak -Ramazan Ece -Bayram Ece-Nezahat Öztürk-Erhan Ece-Mehmet Ece-Döndü Ece-Bayram Ece-Güldane Ece-Gülcen Yılmaz-İsa Ece-Hasret Ece " "

2023/1401 Esentepe köyü Büyükkıran 126 21 Tarla 2.373,81 m2 Dursun Bozacı " "

2023/1395 Esentepe köyü Sarıharman 126 15 Tarla 10.554,22 m2 Mustafa Bora-Azime Bora - " "

2023/1327 Yukarıgöynük köyü Kıraç tarla 169 23 Tarla 123,94 m2 Recep Özen-Nuriye Özen-İbrahim Özen-Hayriye Özen- " "

2023/ 1350 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 14 Tarla 2.250,16 m2 Kübra Baba-Melike Tevhide Kalaycı-Tevhide Özen-Fatma Gerim-Gülü Beybeyoğlu-Gülsen Fidan-Semiha Özen-Aykut Özen- " "

2023/1370 Yukarıgöynük köyü Gali 188 63 Tarla 1.305,45 m2 Fatma Özçelik " "

2023/1397 Esentepe köyü Sarıharman 126 17 Tarla 1.664,67 m2 Mehmet Ayyıldız-Hatice Ayyıldız-Nafia Ayyıldız-Naciye Aykan-Halit Ayyıldız-Fatma Bozacı-Malik Ayyıldız-Hayriye Tepe-Aysel Uslu-Ayşgül Aslan-Mine Katı-Yaşar Bozacı-Gülkadın Yavuzhan-Veli Ayyıldız-Meryem Ayyıldız-Ali Ayyıldız/Azime Bora-Mustfa Bora-Şerafettin Bora " "

2023/1285 Yukarıgöynük köyü Puharaltı 143 29 Tarla 5.102,00 m2 Hanım Adıyaman-Yılmaz Adıyaman-Elmas Özyurt-Recep Adıyaman-Elvan Baysan-Erkan Adıyaman " "

2023/1287 Yukarıgöynük köyü Pınaraltı 159 1 Tarla 326,67 m2 Alim Şentürk " "

2023/1310 Yukarıgöynük köyü Karşı 169 12 Tarla 429,76 m2 Cevat Ceylan -İsmail Hakkı Ceylan -Müşerref Ay-Nebiye Kartal-Behican Kartal- " "

2023/1305 Yukarıgöynük köyü Söğütler mevki 166 8 Bahçe 506,94 m2 Hüseyin Üzülmez-Emrah Üzülmez " "

2023/1337 Yukarıgöynük köyü Kestanetarla 180 1 Tarla 3.851,92 m2 Fuat Şen-Sebahattin Şen-Nizamettin Şen-Mehmet Şen-Bahattin Şen-Asiye Şen-Sevim Yaşar-Nuriye Şen -Fatma İslam-Nezahat Günebakar-Hüseyin Işık -Emine Işık-Ayhan Işık-Hayriye Bayram-İsmail Hakkı Işık-Fatma Şen-Serhat Şen-Ferhat Şen-Hanife Şen-Aysel Okay-Aysun Şentürk-Özcan Şen-Serkan Şen- " "

2023/1337 Yukarıgöynük köyü Kestane tarla 184 1 Tarla 1.752,96 m2 Fuat Şen-Sebahattin Şen-Nizamettin Şen-Mehmet Şen-Bahattin Şen-Asiye Şen-Sevim Yaşar-Nuriye Şen -Fatma İslam-Nezahat Günebakar-Hüseyin Işık -Emine Işık-Ayhan Işık-Hayriye Bayram-İsmail Hakkı Işık-Fatma Şen-Serhat Şen-Ferhat Şen-Hanife Şen-Aysel Okay-Aysun Şentürk-Özcan Şen-Serkan Şen- " "

2023/1337 Yukarıgöynük köyü Kestane tarla 184 12 Tarla 1.341,56 m2 Fuat Şen-Sebahattin Şen-Nizamettin Şen-Mehmet Şen-Bahattin Şen-Asiye Şen-Sevim Yaşar-Nuriye Şen -Fatma İslam-Nezahat Günebakar-Hüseyin Işık -Emine Işık-Ayhan Işık-Hayriye Bayram-İsmail Hakkı Işık-Fatma Şen-Serhat Şen-Ferhat Şen-Hanife Şen-Aysel Okay-Aysun Şentürk-Özcan Şen-Serkan Şen- " "

2023/1407 Esentepe köyü Tavşanpınarı 130 58 Tarla 7.364,66 m2 Recep Durak-Abdullah Durak " "

2023/1407 Esentepe köyü Tavşanpınarı 130 59 Yol 141,94 m2 Abdullah Durak-Maliye Hazinesi " "

2023/1361 Yukarıgöynük köyü Ahatyeri 185 3 Tarla 681,00 m2 Armağan Özer-Hacer Süzer-Şahizer Özen-Recep Özen-İbrahim Özen-Hayriye Özen " "

2023/1345 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 8 Tarla 2.386,28 m2 Nadir Güneş " "

2023/1301 Yukarıgöynük köyü Kocaüzüm 169 9 Fındıklık 889,75 m2 Adil Ceylan " "

2023/1331 Yukarıgöynük köyü Çomakmeşe 169 26 Tarla 248,17 m2 Ahmet Özen-Kübra Baba-Melike Tevhide Kalaycı-Nurhan Özen-Tevhide Özen-Fatma Gerim-Hayriye Şentürk- Güllü Beybeyoğlu-Gülsen Fidan-Semiha Özen-Süreyya Özen -Aykut Özen- " "

2023/1331 Yukarıgöynük köyü Çomakmeşe 169 27 Yol 88,73 m2 Ahmet Özen-Kübra Baba-Melike Tevhide Kalaycı-Nurhan Özen-Tevhide Özen-Fatma Gerim-Hayriye Şentürk- Güllü Beybeyoğlu-Gülsen Fidan-Semiha Özen-Süreyya Özen -Aykut Özen- " "

2023/1275 Yukarıgöynük köyü Pınaraltı 143 26 Tarla 3.160,10 m2 Müşerref Ay-Şaban Ay-Nezahat Kartal-Nebahat Ayhan-Oktay Ay-Nuray Çam " "

2023/ 1377 Esentepe köyü Damarlar 126 2 Tarla 13.322,18 m2 Kerim Bozacı-İsmail Bozacı-Fatma Bozacı-Recep Bozacı-Beytullah Bozacı-Yusuf Bozacı-Nail Bozacı-Hayriye Gençer-Hacer Bozacı-Hasan Bozacı-Fatma Bozacı-Ramazan Bozacı-Mustafa Bozacı-Şaban Bozacı-Ali Yaşar Bozacı-Nazikar Bozacı-Kemal Bozacı " "

2023/1357 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 21 Tarla 1.486,32 m2 İsa Adıyaman-Nafia Adıyaman-Veli Adıyaman-Musa Adıyaman-Filiz oral " "

2023/1365 Yukarıgöynük köyü Gani 188 59 Tarla 918,61 m2 Gülsen Cicco-Emine Struth-Nilgün Özçelik-Ertuğrul Özçelik-Oğuz Özçelik " "

2023/1341 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 4 Tarla 1.908,64 m2 Rıza Güneş " "

2023/1351 Yukarıgöynük köyü Hacıyeri 184 15 Tarla 5.892,38 m2 Yüksel Kartal-Hayrullah Kartal-Baki Kartal-Hatice Coşkun -Rabia Şen " "

2023/1277 Yukarıgöynük köyü Pınaraltı 143 27 Tarla 2.848,57 m2 Hatice Ay-Hayriye Ay-Mediha Ay-HAtice Ay-Nahide Tan-Bayram Ay-Ramazan Ay-Gönül Dilgin-Muhammet Ay-Semra Çelebi-Semiha Kartal " "

2023/1281 Yukarıgöynük köyü Pınaraltı 143 28 Tarla 5.093,81 m2 Dursun Adıyaman " "

2023/1325 Yukarıgöynük köyü Avazınyanı 169 21 Tarla 8.074,72 m2 Hasan Kahveci-İsmail Kahveci-İlyas Kahveci-Kadriye Üzülmez-Abdullah Kahveci-Elmas Şen-Dursun Kahveci-Azize Kahveci-Durkadın Aydoğmuş-Sultan Şen-İbrahim Kahveci-Recep Kahveci-Rıza Kahvecei-Sadullah Kahveci-Ramazan Kahveci-Rabia Gerim-Hanım Adıyaman-Emrullah Kahveci-Ahmet Kahveci-Kadir Kahveci- " "

2023/1325 Yukarıgöynük köyü Avazınyanı 170 48 Tarla 8.233,99 m2 İsmail Kahveci-İlyas Kahveci-Kadriye Üzülmez-Abdullah Kahveci-Elmas Şen-Dursun Kahveci-Hasan Kahveci- Azize Kahveci-Durkadın Aydoğmuş-Sultan Şen-İbrahim Kahveci-Recep Kahveci-Rıza Kahvecei-Sadullah Kahveci-Ramazan Kahveci-Rabia Gerim-Hanım Adıyaman-Emrullah Kahveci-Ahmet Kahveci-Kadir Kahveci- " "

2023/1371 Yukarıgöynük köyü Gali 188 64 Tarla 1.307,04 m2 Ayşe Kabacı-Fikret Filiz-Eleif Filiz-Mehmet Filiz-Nesrin Coşkun-Hatice Tulum -Sevilay Türkeli-Sevda Demir- " "

2023/1335 Yukarıgöynük köyü Atkorusu 170 68 Tarla 1.229,63 m2 Veli Gerim-Rabia Gerim-Emine Batmaz-Meryem Kahveci-Hacer Kahveci-Ayhan Gerim " "

Basın No: ILN01912522

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