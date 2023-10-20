İLAN

T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı merkezi olan Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.25/08/2023

Dosya No: Davalılar Taşınmaz Bilgisi

2023/145 DERYA GÜMRÜK Manisa İli Akhisar ilçesi

EMRAH BOSTANCI Reşatbey mahallesi 445 ada

FATMA BOSTANCI 22 parsel sayılı taşınmazın 95m2 lik kısmı

METİN BOSTANCI

MEVLÜDE BOSTANCI

Basın No: ILN01911675

#ilan.gov.tr