T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/882 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy ilçesi,Kerpiçli Mahallesi
ADA NO : 127
PARSEL NO : 12
VASFI : Taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI:YUSUF TUZEN-17096757114 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Tekkeköy ilçesi, Kerpiçli Mahallesi , 127 Ada 12 Nolu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 'nun 13/10/2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 25/07/2023 tarih ,2023/882 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur.
Basın No: ILN01911917
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