T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ESAS NO : 2022/16 Ort.Gid.Satış Giresun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 25/01/2022 tarih 2020/1102 esas 2022/153 karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen; Giresun ili Keşap ilçesi Arnavutköyü 108 ada 25 parsel sayılı taşınmazın satışa esas olmak üzere; memurluğumuzca kıymet taktiri yapılarak bilirkişiler tarafından düzenlenen 23/08/2022 tarihli raporda; söz konusu taşınmazın değerinin 490.485,38-TL olduğu bildirilmiştir. Dosyamız hissedarı; Saadet Çakıralioğlu'nun kayıtlı adresinde tebligat yapılamaması ve geçerli adresi de zabıta ve kurum tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Ali kızı, Yurduşen'den olma, 12/03/1974 doğumlu Saadet Çakıralioğlu'na kıymet takdir raporunun ve bilirkişi raporunun işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 16/10/2023

Basın No: ILN01912234

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