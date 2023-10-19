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ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/18 Esas

KARAR NO : 2023/2

Davacı İNCİ KAYMAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile,

Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Büyükkadağan Mahallesi/Köyü, Cilt No: 11, Hane No:37, BSN: 46'da nüfusa kayıtlı, 01/03/1970 doğumlu, 29359573812 T.C. Kimlik numaralı, Musa ve Gülsebah'dan olma, İnci KAYMAK'ın, fiili olarak kullandığı nüfus kaydındaki "Musa Can" olan baba adının "Hüseyin Gözütok" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,

Davacının mükerrer olangerçek babasının hanesindeki Erzincan ili, Merkez ilçesi, Geçit Mahallesi/Köyü, Cilt No: 101, Hane No:76, BSN: 21'de nüfusa kayıtlı 07/08/1973 doğumlu, 26317664230 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve Nayime'den olma İnci GÖZÜTOK olan kaydının iptaline, iptal edilen hanedeki işlemlerin gerçek baba ve anne hanesine aktarılmasına, baki tutulan 29359573812 T.C. Kimlik numaralı nüfus kaydına taşınmasına, karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 18/09/2023

Basın No: ILN01911738

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