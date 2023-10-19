T.C.

EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ

2022/184 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/184 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, İNCİLİ Mahalle/Köy, Cumhuriyet meydanı mevkii Mevkii, 44 Ada, 30 Parsel, 41 Nolu Bağımsız Bölüm Kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre: taşınmaz 3.842,91 m2 yüz ölçümde, 1 bodrum 1 zemin 3 normal katlı kargir bina, 13/3240 arsa paylı, 2. kat, 41 bağımsız bölüm numaralı dükkan borçlu adına tam hisse ile kayıtlı olduğu, 41. bağımsız bölümün 37.3 m2 alana sahip olduğu, zeminde diğer bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı, zeminin laminant parke, pencereleri pvc ve bir kısım alimünyum doğramadan olduğu içerideki kapıların ahşap doğrama, dış kapının ise çelik kapı olduğu, bir idareci odası, bir personel odası, bir toplantı salonu, bir mutfak, bir arşiv odası, 2 yataklı 1 misafirhane, 1 banyo, 2 wc ve çalışma alanı olarak kullanılan geniş bir hole sahip olduğu, şehir merkezinde bulunmakta olup, belediyenin her türlü hizmetinden yararlandığı tespit edilmiştir.

Adresi : Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi İncili Mahallesi

Yüzölçümü : 3.842,91 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 410.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, SALİHLER Mahalle/Köy, BAĞARDI MEVKİİ Mevkii, 847 Parsel, kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre: taşınmaz tarla vasfında olup, üzerinde zeminde bir bütün halinde ve u biçiminde birbiryle birleşik olarak kullanılan koyun ağılı bulunmaktadır. taşınmaz topografik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahiptir. taşınmaz kuş uçusu olarak salihler köyü merkezine 2 km, hamzahacılı köyü asfalt yoluna 70 m ve emirdağ ilçe merkezine 16. 50 km mesafededir. taşınmaz üzerinde çatıların ayrı, içeriden bir birine bağlanmış vaziyette 3 adetkoyun ağılı mevcuttur. koyunların gezinme yerleri ve servis alanı olarak kullanılan ağılın ön tarafında kilitli taş döşenmiş vaziyettedir. yapılan işlem bölmeli olmayıp birbirlerine bağlı ve bir bütün halinde kullanılmaktadır. kapıları demir doğrama perceleri pvc dir. yapılar toplamda 1440 m2'lik bir zemine oturmuş vaziyettedir. yapılar yaklaşık 20 yıllıktır. 1440 m2'lik yapılar için kdv oranı %20 , geri kalan tarla alanı için ise kdv oranı %10 olarak uygulanacaktır. Birinci derece İpotek alacaklı Ziraat Bankasının 3.000.000,00 TL altında satışa muvaffakatı olmadığından ihale başlangıç miktarı 3.000.000,00 TL'den başlayacaktır.

Adresi : Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Salihler Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 4.150 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı onaylı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.018.500,00 TL

İhale Başlangıç: 3.000,000,00 TL

KDV Oranı : 1440 m2'lik yapılar için kdv oranı %20 , geri kalan tarla alanı için ise kdv oranı %10 olarak uygulanacaktır

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01911753

#ilan.gov.tr