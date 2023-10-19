İLAN

ELAZIĞ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/483 Esas

Davacı Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.ş tarafından mahkememize açılan Kıymet Takdirine İtiraz davası gereği, dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Bizmişen köyü 4542 ada 2 parsel sayılı taşınmazın değerinin üzerinde paha biçildiğinden bahisle yeni bir bilirkişi heyeti ile kıymet takdiri yapılması talep edilmekle; dosyada davalı taraf olarak bulunan 20/07/1971 doğumlu Şahabettin ve Muzaffer oğlu Bünyamin Demirtaş'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılması gerekmekle; davanın duruşmasının 24/10/2023 günü saat 10:40'ta mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ve davaya tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere Bünyamin DEMİRTAŞ'a ilanen tebliğ olunur. 16/10/ 2023

Basın No:ILN01912593

#ilan.gov.tr