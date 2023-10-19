T.C. ÇAMELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/39 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar İBRAHİM ÇAL, MEHMET CEMİL UYSAL aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasının yapılan tensip kararı uyarınca,

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih ve 27-3277sayılı kararı ile davalıya ait dava konusu Denizli İli Çameli İlçesi Kalınkoz Mahallesi 307 ada 6 parsel ile kayıtlı 601,15 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 7,29 m²'lik mülkiyet ve 157,44 m² lik irtifak alanının kamulaştırılmasına karar verildiği,

a-İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Çameli Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin 10 günlük süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. 18/07/2023

Basın No: ILN01911733

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