ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/9 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Seyhan İlçesi, Hadırlı Mah. 17176 Ada 1 Parsel, bağımsız bölüm niteliği narenciye bahçesi, 7.280,26 yüzölçümlü, borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup , aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. Toprak YapısıTaşınmazlar ortalama % 2 eğimli olduğu, taşınmazın fizyolojik derinliğin oldukça yüksek olduğu, yaklaşık tesirli toprak derinliğinin 110 cm den daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Toprak yapısı killi-kumlu-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk,taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir. Taşınmaz mevcut durumu ve konumu itibarıyla 1. Sınıf Mutlak Tarım Arazisi olduğu kanaatine varılmıştır.Sulama Dava konusu parsel D.S.İ. ye ait sulama kanaletleri ile sulanabilen yerlerden olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz Sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19.07.2005 tarih ve 25880 sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI Kanunu?nun 3. maddesinin (J)bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir.19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun 3. Maddesinin (J) bendi gereğince dava konusu taşınmaz Sulu Tarım Arazisi olup, kanaatimizde bu yöndedir.Tarım:Yapılan keşif sonucunda söz konusu parselin tarım arazisi olduğu ve üzerinde kapamasıralı sistem yetişkin meyve veren portakal bahçesi olduğu tespit edilmiştir. Parsel Seyhan nehiryatağı kıyısında olup bir kısmı nehir yatağı içerisinde kalmaktadır. Parsel Seyhan nehiryatağı kıyısında olup bir kısmı (600 m²) nehir yatağı içerisinde kalmaktadır. Çevre komşu parsellerde yapılan araştırmalar ve gözlemlerde bahçe tarımı ve tarla tarımı yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde inşai muhdesat olmadığı, dava konusu taşınmaz civarında yaygın tarımı yapılan ürünler de incelenmiş olup yapılan değerlendirmede Mısır, Pamuk, Soya, Yerfıstığı, Kışlık Marul, Buğday, Karpuz türlerinin yağın olduğu ve her türlü bahçe tarımında yapıldığı tespit edilmiştir. Üretimi yapılan bu ürünler mevcut arazi ve iklim faktörleri ile uyumlu olup ticari anlamda üretim yapılmaktadır. Bu bölgede ekolojinin (iklim ve toprak kombinasyonu) uygunluğu nedeniyle yılda 2 ürün yetiştirilebilmektedir.TAŞINMAZ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ:Yukarıda açıklanan nedenler ile taşınmaz niteliğini etkileyen diğer özellikleri hep birlikte değerlendirmiş olup dava konusu taşınmazın mevcut durumu, uzun yıllardan buyana tarımsal amaçla kullanılması, tüm nitelikleri itibariyle tarım arazisi olduğu belirlenmiş ve buna göre değerlendirilmiştir. Dava konusu taşınmaz yaklaşık olarak % 1-2 eğime sahiptir. Parselin civarındaki parsellerde her türlü tarımsal ürünün rahatlıkla yetiştirilebildiği, narenciye, nar, şeftali ve erik gibi kapama bahçeler yoğun olarak bulunmaktadır.Değerlemeye konusu alanın tarımsal faaliyetini kısıtlayıcı olumsuz bir öğeye rastlanmamıştır. Makinalı işlemeye uygundur. Bilirkişi raporunun tamamıUYAP sistemine aktarılamadığından eksik hususların bilirkişi raporundan incelenmesi gerekmektedir.

Adresi : Hadırlı Mahallesi 17176 Ada 1 Parsel Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 7.280,26 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: Belediye yazısına göre 1/1000ölçekliUygulamaİmarPlanısınırlarıdışarısındaplansızalanolarak görülmektedir.

Kıymeti : 2.548.091,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-)İntifa hakkı Yasinoğlu Haydat Kaya'ya aittir.2-)Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/306 esas sayılı yazısı ile ihtiyati haciz şerhi vardır. Ayrıca kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01911903

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