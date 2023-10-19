T.C.
ADANA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/709
KARAR NO : 2023/264
İ L A N
6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan sanık Fikret oğlu, Ayşe doğumlu METİN ELALDI hakkında yapılan yargılama sonucunda 6136 S.K.M. suçundan mahkumiyetine karar verilmiş, tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığatüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde TİRAJI 50.000'İN ALTI BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 -Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur.
Basın No: ILN01911932
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