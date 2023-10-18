T.C.TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN
DOSYA No: 2023/72 TEREKE
Şehitler Mah.Şehit Oğuz Erbay Sdk:NO:29/2 Kat:3 D.7 Turgutlu /MANİSA adresinde mukim 16901365810 TC.Kimlik nolu AKIN ORAL'IN terekesinin TURGUTLU Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin; 28/09/2023 Tarih ve2023/2104 Esas,2023/2303 Karar sayılı Kararı ile, iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN01911699
#ilan.gov.tr