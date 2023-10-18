Örnek No:54*

T.C.İSTANBUL14. İCRA DAİRESİ

2023/32970 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32970 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 710.000,00 1 Taşıt 34ZL4977 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , LATITUDE EXE.1.5 DCI Tipli , K9K57D017120 Motor No'l ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 10:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:30

18/10/2023 (İİK m.114/4)

Basın No:ILN01913006

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