T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/385 Esas 22/09/2023 Konu : Gaiplik ilanı İLAN

MALİYE HAZİNESİ. ile KAYYIM. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2022/385 esas sayılı dava dosyasında İstanbul İli Beyoğlu İlçesi arap cami mahallesi yelkenciler mevkiinde bulunan 1516 ada 4 parsel sayılı27,50 m2 yüzölçümlü dükkan vasıflı taşınmazın 2/4 hissesinin maliki Hüşfike Sürel adına kayıtlı taşınmazın hissedarı için; Mahkememizdeki davada Hüşfike Sürel ve varsa mirasçılarının tespiti açısından ve bu haliyle şahsın ölüm tarihinin tespiti açısından bu şahsın veya mirasçılarının sağ olup olmadıkları, tanıyan ve bilenlerin var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içeresinde mahkememizin 2022/385 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içeresinde ölü olduğunun tespitine karar verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, aksi halde gaipliklerine karar verileceği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun33/2-35 maddesine göre ilgili şahıs hakkında gaipliğe karar verileceğiilan olunur.16/12/2022

Basın No: ILN01911011

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