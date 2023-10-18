Örnek No:55*

T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, CAMİ DERESİ Mevkii, 1697 Parsel,

Adresi : Mahmutlar Mahallesi Cami Deresi Mevkiinde TarlaAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 5.816,38 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 20.358.493,28 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : maliye hazinesi adına

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, CAMİ DERESİ Mevkii, 1696 Parsel,

Adresi : Mahmutlar Mahallesi Cami Deresi Mevkinde TarlaAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 10.216,69 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 35.875.658,34 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:41

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, CAMİ DERESİ Mevkii, 1679 Parsel,

Adresi : Mahmutlar Mahallesi Cami Deresi Mevkiinde TarlaAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 20.449,06 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 71.575.799,81 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:52

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 1688 Parsel, Taşınmaz

Adresi : Mahmutlar Mah Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.243,25 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.851.823,65 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:03

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 1695 Parsel,Taşınmaz

Adresi : Alanya İlçesi MahmutlarMahallesiCami Deresi Mevkiinde Tarla Vasfında Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 15.033,19 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 54.008.470,64 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:14

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 2020 Parsel, Taşınmaz;

Adresi : Mahmutlar MahallesindeAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 12.800,68 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 45.250.990,14 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : KEPEZ ELEKTRİK T.A.Ş.LEHİNE İSTİMLAK ŞERHİ 31/B MADD GEREĞİNCE

2942 S.KAMULAŞTIRMA KA. BELİRTMESİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:25

16/10/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01911374

#ilan.gov.tr