T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, CAMİ DERESİ Mevkii, 1697 Parsel,
Adresi : Mahmutlar Mahallesi Cami Deresi Mevkiinde TarlaAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 5.816,38 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 20.358.493,28 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : maliye hazinesi adına
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, CAMİ DERESİ Mevkii, 1696 Parsel,
Adresi : Mahmutlar Mahallesi Cami Deresi Mevkinde TarlaAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 10.216,69 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 35.875.658,34 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:41
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, CAMİ DERESİ Mevkii, 1679 Parsel,
Adresi : Mahmutlar Mahallesi Cami Deresi Mevkiinde TarlaAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 20.449,06 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 71.575.799,81 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:52
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 1688 Parsel, Taşınmaz
Adresi : Mahmutlar Mah Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.243,25 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 7.851.823,65 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:03
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 1695 Parsel,Taşınmaz
Adresi : Alanya İlçesi MahmutlarMahallesiCami Deresi Mevkiinde Tarla Vasfında Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 15.033,19 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 54.008.470,64 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:14
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, 2020 Parsel, Taşınmaz;
Adresi : Mahmutlar MahallesindeAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 12.800,68 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 45.250.990,14 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : KEPEZ ELEKTRİK T.A.Ş.LEHİNE İSTİMLAK ŞERHİ 31/B MADD GEREĞİNCE
2942 S.KAMULAŞTIRMA KA. BELİRTMESİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:25
16/10/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01911374
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