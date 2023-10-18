T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/882 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy ilçesi,Kerpiçli Mahallesi

ADA NO : 127

PARSEL NO : 12

VASFI : Taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI:YUSUF TUZEN-17096757114 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Tekkeköy ilçesi, Kerpiçli Mahallesi , 127 Ada 12 Nolu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 'nun 13/10/2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 25/07/2023 tarih ,2023/882 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca

ilan olunur.

Basın No: ILN01911917

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