T.C. POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/47

DAVALILAR : 1- ALİ RIZA YİĞİTBAŞI 11068310550 TC Kimlik numaralı

Davacı Bünyamin YILDIRIM tarafından aleyhinize "Polatlı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 165 Ada, 1 Parselde kain 101 nolu bağımsız bölüm(büro) ve Polatlı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 29 Ada, 6 Parselde kain 49146 m2 yüzölçümlü tarlanın, 554/24573 payına isabet eden 1108 m2'lik kısım için, vekil edenimin uğramış olduğu zarar sebebiyle taşınmazların dava tarihi itibariyle değerlerine karşılık, belirsiz alacak davası olarak(HMK md. 107) şimdilik 1.000,00 TL' nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek vekil edenime ödenmesi" talebi ile açılan Tazminat(Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/01/2024 günü saat: 09:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yapılacak olan duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın duruşmaya gelmemesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu H.M.K.143 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesi ile duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No:ILN01912250

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