MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 15/12/2023 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 09/10/2023 ESAS NO: 2023/320 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, eski3375 parsel taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Cumhuriyet Mahallesi, 5032 Sokak No: 31 adresindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

1-AYHAN KUŞ - TCKN: 613*****640

2-CÜNEYT KUŞ - TCKN: 613*****878

3-FERAT KUŞ - TCKN: 613*****714

ESAS NO: 2023/321 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, eski3375 parsel taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Cumhuriyet Mahallesi, 5032 Sokak No: 33 adresindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

1-AYHAN KUŞ - TCKN: 613*****640

2-CÜNEYT KUŞ - TCKN: 613*****878

3-FERAT KUŞ - TCKN: 613*****714

Basın No: ILN01909796

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