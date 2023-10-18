T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/650 Esas

DAVALI : FOWZİA DALA - ABDULFATTAH DALA ve KHALIDA ASHOUR'dan olma, 15/09/1996 doğumlu, SURİYE uyruklu

Davacı BASHIR RIDWAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde: Suriye uyruklu tarafların 18/12/2013 tarihinde Suriye'de evlendiklerini, bu evliliklerinden çocuklarının olmadığını, tarafların uzun süredir Sultanagazi adresinde yaşadıklarını, bir süredir taraflar arasında evlilik birliğini temelinden sarsacak nitelikte ve birliğin devamına imkan vermeyecek derecede geçimsizlik mevcut olduğunu, bu geçimsizliğin uzun süredir devam ettiğini ve artık çekilmez bir hal aldığını, tarafların Türkiye'de nüfus kaydı bulunmasa da Türkiye'ye girişte evli olarak kaydedildiklerini, bu hususun davacının vekaletname ekindeki kimlik belgesinden açıkça anlaşıldığını, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiş,6100 sayılı HMK'nın 112/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesinin davalı FOWZIA DALA'ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911819

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