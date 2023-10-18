T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/563 Esas12/10/2023 MALİYE HAZİNESİ ile İSMAİL OĞLU İBRAHİM arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Dava konusu Isparta İli, Merkez İlçesi, Keçeci Mahallesi, 8111 ada 38 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen İsmail oğlu İbrahim isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/563 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLGİLİ KİŞİ :İSMAİL OĞLU İBRAHİM

Basın No: ILN01911638

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