T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/42 Tereke

Abdullah ve Hediye'den olma, 07/08/1968 doğumlu, Yüreğir nüfusuna kayıtlı, 11995393572 T.C. Kimlik numaralı 12/06/2019 tarihinde vefat eden muris AYDIN BATĞI 'nın terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911948

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