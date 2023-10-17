T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/112 Esas

DAVALI : MUHAYYO NEMATOVA Fatih Mah. Derman Sok. No:2C/1 İç Kapı No:27Sancaktepe / İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen 09/01/2024 gün ve saat 09:30'da yapılacak ön inceleme duruşmasına davacı tarafın duruşmaya katılmaması ve gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız delilleri/belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek delillerinizin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmak vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911022

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