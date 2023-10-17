T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/511 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/511 esas Nihat GELİN adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Dağdere mah. 212 ada 3 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 187,12 m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Dağdere mah. 212 ada 3parsel sayıda kayıtlı taşınmazın187,12 m²'lik kısmı için 5.316,01 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için11/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.02/10/2023

Basın No: ILN01910391

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