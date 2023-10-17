İLAN

T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/110 Esas

Aleyhinize davacı Recai Temür vekili Av.Aziz Karaca tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle;Sivas İli Şarkışla İlçesi Pınarönü Mah. 981 ada 11 parselde kayıtlıDavalılar Kıymet ÖZAYDIN ve Akın KIŞLALI'nın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/01/2024 günü saat: 10:40'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01909743

#ilan.gov.tr