T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/534 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Karanfil Mah.

ADA NO : 143

PARSEL NO : 24

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 258,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL KOCAASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/534 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/01/2023

Basın No: ILN01904525

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