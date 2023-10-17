T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/277

KARAR NO : 2023/405

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 18/09/2012 tarih ve 2021/446 Esas sayıli İddianamesi ile sanıkMahmud ve Sabha oğlu, 10/01/1995 doğumlu FADİ EL OSMAN hakkında Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurtdışana Çıkmasına İmkan Sağlama suçundan TCK'nun 79/1-b maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış,Mahkememizin 25/04/2023 tarih ve 2021/277 Esas 2023/405 Kararsayılı ilamı ilesanığın 3 yıl 6 hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,sanığın biline adreslerine karar tebliğ edilememiş,mernis adresi de olmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmişolup,işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği aksi taktirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01910986

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