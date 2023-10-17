KASTAMONU ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SANAYİ DÜKKANLARI SATIŞ İHALE İLANI

Belediye Başkanlığımıza ait 4 adet Sanayi dükkanı satışı yapılmak üzere Belediye Encümeninin 11/10/2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık teklif (artırmalı) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Brüt Bağımsız Bölüm No Muhammen Bedeli Geçici Teminat Kullanım Amacı İhale Tarih ve Saati Çay Mh. 473 4 203,80 1 2.250.000TL 67.500TL Dükkan 01.11.2023 Saat : 14:00 Çay Mh. 473 4 200,14 2 2.250.000TL 67.500TL Dükkan 01.11.2023 Saat : 14:15 Çay Mh. 473 4 200,14 3 2.250.000TL 67.500TL Dükkan 01.11.2023 Saat : 14:30 Çay Mh. 473 4 203,80 4 2.250.000TL 67.500TL Dükkan 01.11.2023 Saat : 14:45

--Taleplilerin ihale teminatını 01 Kasım 2023 Çarşamba günü saat: 12:00 ye kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.

A) İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu, yada Teminat Mektubu (En Az 3 (Üç) ay süreli)

kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair ikametgah belgesi

T.C. Kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi

Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

B) Tüzel kişiler adına katılacaklardan ve gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunan isteklilerden;

a-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b- Mevzuat gereği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu, yada Geçici Teminat Mektubu (En Az 3 (Üç) ay süreli)

C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte noter tasdikli ortaklık beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

İhaleye katılacak taleplilerin kendi adına Belediyemize herhangi bir borcu ( emlak- ÇTV-kira-su-v.b.) bulunmadığını dair belediyemiz tahsilat servisinden alacakları güncel belge,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 12. Maddesi gereği ihale şartnamesi, teknik şartname ve mimari proje mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İlan olunur. 11/10/2023

Basın No: ILN01909960

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