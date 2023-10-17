GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
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Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
|1-İhaleler 31/10/2023 Salı günü saat 14.00' da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
|2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
|3-İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
|4-İhaleye iştirak edecek olanlar, her bir parsel için şartname bedeli olarak 500,00TL.(BeşyüzTürkLirası)karşılığında şartname almak zorundadırlar.
|5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
|6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
|7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
|8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
|9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
|Sıra No
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Kullanım Şekli
|Alanı (m2)
|Hisse (m2)
|Muhammen Bedel (TL) (KDV'den Muaf)
|Geçici Teminat (TL)
|1
|Örencik (Virancık)
|127041/1
|Özel İlkokul Alanı(Emsal=1,20, Yençok=5 Kat)
|5.052,00
|Tam
|27.786.000,00
|833.580,00
|2
|Örencik (Virancık)
|127041/2
|Özel Ortaokul Alanı(Emsal=1,20, Yençok=5 Kat)
|6.105,00
|Tam
|33.577.500,00
|1.007.325,00
|3
|Örencik (Virancık)
|127041/3
|Eğitim Lise Alanı(Emsal=1,00, Yençok=5 Kat)
|8.648,00
|Tam
|47.564.000,00
|1.426.920,00
Basın No: ILN01911189
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