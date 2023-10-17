ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ

İlan Edilecek Kişi;

Adı-Soyadı : Huriye NERGİZ

Baba Adı : Osman

İş Yeri : Bilinmiyor.

Yerleşim Yeri : Bilinmiyor.

Tebliğin Sebebi : Rezerv Yapı Alanı(Konut/Nakit Anlaşması)

Tebliğ Metni Konusu : 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılan Kentsel

Dönüşüm uygulamasında hak sahibi olunması.

İlan Merci : Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğü

Başvuru Yeri : Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğü Kat:3 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

(İzzetpaşa Mahallesi, Fevzi Paşa Cad. 24100 Merkez/Erzincan)

Başvuru Yeri Tel : 0446 226 15 00 (Dâhili:146-147)

Açıklama:

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kızılay Mahallesi, 577 ada, 15 parselde kayıtlı bulunan 2/15 hisse ile maliki bulunduğunuz taşınmazın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 30/11/2020 tarihli ve 256362 sayılı Oluru ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen yaklaşık 25,85 hektar büyüklüğündeki alanda kaldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu Rezerv Yapı Alanında Bakanlığımızca (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahibi olduğunuz taşınmazla ilgili olarak 6306 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak uzlaşma görüşmelerinde (Konut/Nakit anlaşması vb.) bulunmak üzere bizzat veya yetkili temsilciniz aracılığıyla, tebliğ tarihinden itibaren -15- gün içerisinde yukarıda belirtilen adrese başvurmanız gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmaması halinde konut talebinde bulunulmadığı yönünde işlem yapılacağı tarafınıza tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01910895

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