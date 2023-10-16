İLAN
T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/260 Esas
Davacı , MİTHAT KÜTÜK ile Davalı , YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANLIGI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/10/2010
İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI
ADANA YUMURTALIK Kaldırım KY - 7.525.51 M2
HUDUTLARI :
Doğusu:Tescil harici alan
Batısı: Tescil harici alan
Güneyi: Kısmen Ceyhan Nehri
Kuzeyi : 195 ada 1 parsel
Basın No:ILN01909574
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