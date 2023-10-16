T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

Sayı : 2023/897 Esas Konu : Gaiplik İlanıDavacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle, Van ili İpekyolu ilçesi Halilağa mahallesi1252ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 7/864hisse maliki"Yusuf",92/8962 hisse maliki ''Ömer oğlu Mehmet'',46/864 hisse maliki''Ömer kızı Ümmihan'' ve 7/864 hisse maliki ''Saniye'' isimli kişilerin sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadığıklarının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur.10/09/2023

Basın No:ILN01909746

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