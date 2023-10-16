T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/592 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli,Karkamış İlçesi

MEVKİİ : Eceler Mah.

ADA NO : 156

PARSEL NO : 4

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 897,61 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET BOZKURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/592 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023

Basın No: ILN01904511

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