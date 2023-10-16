T.C. EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler:

Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev'i ve Miktarı:

İstekliler İdari ve Teknik Şartnamedeki belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve yapmak zorundadır.

Madde 3- İhalenin Usulü:

a)2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

b) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

c)İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği alanlara, yerlere ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

Madde 4 – İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Tarih Ve Saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Emirdağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Cumhuriyet Mahallesi 5006.Sokak No:10 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)

b) İhalenin yapılacağı adres: Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi 5006.Sokak No:10 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)

c) İhale tarihi: 30.10.2023 Pazartesi

d) İhale saati: 10.30

e) İşin Muhammen Bedeli 220.000,00-TL. (KDV Hariç) (İki Yüz Yirmi Bin TL) ve Geçici teminatı da 6.600,00-TL.(Altı Bin Altı Yüz TL) olarak belirlenmiştir.

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 30.10.2023 tarihi saat 10.30'a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.