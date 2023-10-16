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T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/32 Esas

DAVALI : 1- MÜCAHİT OCAK

Davacı Diriker Varlık Yönetim AŞ. tarafından davalılar Mücahit Ocak vd. aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında, davaya konu Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Mh., 249 Ada, 4 Parsel, 1.Kat 7 nolu Bağımsız Bölüm-2.Kat 9, 11 ve 12 nolu bağımsız bölümler-3.Kat 13, 14, 15 ve 16 nolu bağımsız bölümlerdekitaşınmazların satışının muvazaalı olduğunu, öncelikle Tarsus İcra Müdürlüğü'nün 2019/52 esas sayılı icra dosyasından doğan asıl alacak, faiz ve ferileri ile sınırlı olmak üzere davanın kabulüne karar verilerek, davalı borçlu Mücahit Ocak'ın diğer davalı adına edinmiş olduğu davaya konu ve mahkemece tespiti yapılacak menkul, gayrimenkul ve 3.kişilerde olan hak ve alacakları üzerinde davacı müvekkile Tarsus İcra Müdürlüğü'nün 2019/52 esas sayılı dosyasının asıl alacak, faiz ve fer'ileri ile sınırlı olmak üzere cebr-i icra yolu ile haciz ve satış yetkisi verilmesine, yargılama masraf ve vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.Davalılardan Mücahit Ocak' a dava dilekçesinin tebliğ için tebligat çıkartılmış olup, adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma günü: 16/11/2023 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh ve arabulucuk için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacı tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği, iki haftalık kesin süre içindedilekçede gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları, Ön inceleme tensip tutanağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01909291

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