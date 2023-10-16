T.C. MADEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2022/116 Esas

Dava konusu olan Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçedere Köyü, 104 Ada 386 Parsel sayılı taşınmazın 177,90 m2 'si hakkında " 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 maddesi gereğince Elazığ -Diyarbakır Ayr. Hazar İl Yolu işi için" kamulaştırma kararı alınmış olup taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeni ile kamulaştıran kurumca 2942 Sayılı yasa uyarınca mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No:ILN01910097

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