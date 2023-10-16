İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Müdürlüğümüze Bağlı Avrupa ve Anadolu Yakasındaki Sağlık Tesislerinde Yer Alan Kiralama Yapılacak İçecek-Yiyecek Otomat Alanları ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile 2 (iki) kısım halinde, kısım bazında yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 31/10/2023 Salı günü saat 10:00'da kadar istenilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İdarenin:

a) Adresi : Peykhane Sokak No:8 Çemberlitaş- Fatih /İSTANBUL

b) Telefon: 0212 638 30 00 - Faks numarası: 0212 518 07 12

c) Elektronik posta adresi: ism34satinalma@gmail.com

d) Elektronik tebligat adresi :ist.satinalma@saglik.gov.tr

İhale Konusu işin:

Niteliği türü ve miktarı : Müdürlüğümüze Bağlı Avrupa ve Anadolu Yakasındaki Sağlık Tesislerinde Yer Alan Kiralama Yapılacak İçecek-Yiyecek Otomat Alanları ihalesi işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan kira şartnamesi ve kira sözleşme tasarısından ulaşılabilir. Yapılacağı yer : Müdürlüğümüze Bağlı Avrupa ve Anadolu Yakasındaki Muhtelif Sağlık Tesisleri İşin süresi : 3 (üç) yıl

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İhalenin:

Yapılacağı yer : Peykhane Sokak No:8 Çemberlitaş- Fatih/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Tarihi ve saati : 31/10/2023 saat: 10.00

İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Teklif mektubunu ve zarfını aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemesi gerekmektedir:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Türkiye'de tebligat için adres beyanı. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, noter tasdikli imza beyannamesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirten belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim belgesi ile birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler.

( Geçici Teminat miktarı aşağıda belirtilen tablolardaki tutarlardan az olamaz.)

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Teminatların teslim yeri:

Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait Türkiye Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 000 009 IBAN nolu hesabına yatırılması zorunludur. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmekte olup, işin adı belirtilecektir.

İhale dosyası satın alındığına dair belge.

İhale dosyası idare adına Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler-Satınalım ve İhale İşlemleri Birimi'nden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu dilekçeye eklenecektir. İhale dosyası istekli veya yetkili vekillerine verilir.

İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge. İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunun olmadığını gösterir belge. Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ilk ilan tarihinde sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi. Hisseleri Hazineye ait şirketlerin ihaleye katılması halinde iş deneyim belgesi sunması zorunlu değildir. Özel sektör mensubu istekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, bu ihalede teklif verdiği kısım/kısımların Taşınmaz tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) Toplamının % 50'sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.

İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;

Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını, Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır. İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;

Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret

sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri, İçecek-yiyecek otomat alanı işletmeciliği sayılacaktır.

İstekli firmanın ya da ana firmanın konusunda uzman ve markalaşmış olması (Marka Tescil Belgesini sunması gerekmektedir)

Firmanın ürün tedarik ettiği üreticiye ait belgelerin bulunması veya sattığı ürünleri kendi markasıyla ürettirdiğini belgelemesi gerekmektedir.

Kira şartnamesinin ve kira sözleşme tasarısının her sayfası paraflanacak, son sayfaları imzalanacaktır.

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

1.KISIM: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AVRUPA YAKASINDAKİ SAĞLIK TESİSLERİNDE YER ALAN KİRALAMA YAPILACAK İÇECEK-YİYECEK OTOMAT ALANLARI

Sıra No Sağlık Tesisi Adı Ticari Alan M2 İhalesine Çıkılacak Kiralama Süresi Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 1 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 181.341,06 TL 2 Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cer.EAH İçecek Yiyecek Otomat 5 m2 3 (üç) yıl 185.060,45 TL 3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH İçecek Yiyecek Otomat 6 m2 3 (üç) yıl 1.508.956,8 TL 4 Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH'a bağlı Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 502.985,58 TL 5 Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH'a bağlı Bahçelievler Semt Polikliniği İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 502.985,58 TL 6 Kanuni Sultan Süleyman EAH İçecek Yiyecek Otomat 35 m2 3 (üç) yıl 1.172.230,5 TL 7 Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 27 m2 3 (üç) yıl 1.667.794,32 TL 8 Başakşehir Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 130.040,88 TL 9 Eyüpsultan Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 923.810,96 TL 10 Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 202.709,1 TL 11 Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 449.559,68 TL 12 Beylikdüzü Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 12 m2 3 (üç) yıl 330.576,24 TL 13 Haseki EAH Sultangazi Yerleşkesi İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 235.314,88 TL 14 Arnavutköy Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 298.334,68 TL 15 İstanbul EAH Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Has. Ek Hizmet Binası İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 261.836,12 TL 16 Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 115.873,58 TL 17 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 10 m2 3 (üç) yıl 192.303,60 TL Toplam 8.861.714,01TL Alınacak Geçici Teminat Bedeli %30 2.658.514,20 TL

2.KISIM: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ANADOLU YAKASINDAKİ SAĞLIK TESİSLERİNDE YER ALAN KİRALAMA YAPILACAK İÇECEK-YİYECEK OTOMAT ALANLARI

Sıra No Sağlık Tesisi Adı Ticari Alan M2 İhalesine Çıkılacak Kiralama Süresi Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 1 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 138.448,28 TL 2 Beykoz Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 80.803,08 TL 3 Şile Devlet Hastanesi İçecek Yiyecek Otomat 4 m2 3 (üç) yıl 205.487,68 TL 4 Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İçecek Yiyecek Otomat 2 m2 3 (üç) yıl 85.447,04 TL 5 Fatih Sultan Mehmet EAH İçecek Yiyecek Otomat 18 m2 3 (üç) yıl 721.906,92 TL 6 Marmara Üniversitesi Pendik EAH Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası İçecek Yiyecek Otomat 7 m2 3 (üç) yıl 648.547,08 TL 7 Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH İçecek Yiyecek Otomat 17 m2 3 (üç) yıl 1.873.541,1 TL Toplam 3.754.181,18 TL Alınacak Geçici Teminat Bedeli %30 1.126.254,35 TL

Basın No: ILN01909381

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