ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmazlara Ait Satış İhale İlanı

1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesine ait İlçemiz Velimeşe Mahallesi 805 Ada 4 nolu taşınmazda yer alan taşınmazlar, Ergene Belediye Encümeni tarafından, Belediye Meclisi'nin 05.10.2022 Tarih ve 98 Nolu Satış Kararına istinaden aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45inci maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile ihaleyle satılacaktır. Satışa çıkarılacak taşınmazlara ve ihaleye ait bilgiler;

Sıra TAŞINMAZ BİLGİLERİ BAĞIMSIZ BÖLÜM Yüzölçümü (m²) NİTELİĞİ NİTELİĞİ Arsa Payı Proje m² Blok /Giriş / Kat No. Bağımsız Bölüm No. MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 3 2,315,440.00 69,463.20 27.10.2023 14:00 2 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 5 2,315,440.00 69,463.20 27.10.2023 14:10 3 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 6 2,315,440.00 69,463.20 27.10.2023 14:20 4 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 7 2,315,440.00 69,463.20 27.10.2023 14:30 5 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 8 2,315,440.00 69,463.20 27.10.2023 14:40 6 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 9 2,315,440.00 69,463.20 30.10.2023 14:00 7 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 11 2,315,440.00 69,463.20 30.10.2023 14:10 8 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 12 2,315,440.00 69,463.20 30.10.2023 14:20 9 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 5/1000 Net: 84,82 Brüt: 89,92 ZEMİN 13 2,315,440.00 69,463.20 30.10.2023 14:30 10 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:172,56 Brüt:179,88 ZEMİN 14 4,631,910.00 138,957.30 30.10.2023 14:40 11 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:172,56 Brüt:179,88 ZEMİN 15 4,631,910.00 138,957.30 02.11.2023 14:00 12 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 11/1000 Net:180,64 Brüt:188,27 ZEMİN 16 4,847,952.50 145,438.58 02.11.2023 14:10 13 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 11/1000 Net:180,64 Brüt:188,27 ZEMİN 17 4,847,952.50 145,438.58 02.11.2023 14:20 14 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:172,56 Brüt:179,88 ZEMİN 18 4,631,910.00 138,957.30 02.11.2023 14:30 15 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:172,56 Brüt:179,88 ZEMİN 19 4,631,910.00 138,957.30 02.11.2023 14:40 16 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:172,56 Brüt:179,88 ZEMİN 20 4,631,910.00 138,957.30 06.11.2023 14:00 17 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:172,56 Brüt:179,88 ZEMİN 21 4,631,910.00 138,957.30 06.11.2023 14:10 18 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:171,45 Brüt:179,88 ZEMİN 22 4,631,910.00 138,957.30 06.11.2023 14:20 19 16.630,56 1 Katlı Betonarme Atölye,Fırın,Ofis ve İşyeri ve Arsası. ATÖLYE 10/1000 Net:171,45 Brüt:179,85 ZEMİN 23 4,631,137.50 138,934.13 06.11.2023 14:30

2- İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45inci maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecektir. İhale arttırımları en az 10.000,00 TL arttırımlı olarak yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler 1.000,00 TL karşılığında ihale şartnamesini almaları zorunludur. Şartname satın almayan ihaleye iştirak edemez. Şartnamenin her bir sayfasını ayrı ayrı imzalamaları şarttır.

4- İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu ( Aslı )

b- İmzalı Yer Görme Belgesi, "İhaleye Katılamayacak Olanlar" başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair Taahhütname, Açık Adres Beyanı (İdare tarafından verilecektir.)

c-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

d- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde "vekil" olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,

e-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin "vekili" olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

f-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

5- Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, katkı, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.

6- Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

7- Taşınmaz Muhammen Bedel üzerinden, % 3 geçici teminat alınacaktır.

8- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin Onay'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9- Ergene Belediyesi Mülkiyetinde bulunan bağımsız bölümlerin Ön Bahçe alanlarının kullanımı Ergene Belediyesi'ne aittir. Hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

10-İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası ve diğer ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta (gerekçesini belirtmek suretiyle) serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17'inci Maddesi gereğince ilan olunur.

Rasim YÜKSEL

Ergene Belediye Başkanı

Basın No:ILN01910382

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