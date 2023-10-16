ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İLAN

T.C.

ERBAASULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2022/2076 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davacı tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Tokat ili, Erbaa ilçesi, Karayaka Kasabası, Hürmüzlü Mah. 200 Ada 9 Parsel, ve Tokat ili, Erbaa ilçesi, Karayaka Kasabası 465 Ada 18 Parsel (Eski 4990) sayılı taşınmazlar üzerinde Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;Tokat İli Erbaa İlçesi Karayaka Beldesi Köyü nüfusuna kayıtlı Sinai ve Havva oğlu, 04/03/1966doğumluHASAN BAŞARA'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış, dava dilekçesi, tensip zabtı yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan yukarıda isimi geçen davalının şahsen veya vekili aracılığı ile veya herhangi bir mahkeme aracılığı ile dilekçesini bildirmesi aksi halde iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden itibaren 15 gün sonra dava dilekçesinin ve tensip zaptının kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.10/10/2023

Basın No:ILN01909807

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