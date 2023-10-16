BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hisse Oranı Niteliği Birim m² Satış Fiyatı (TL.) Muhammen Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bölcek 138 3 3.307,00 Tam Tarla 250,00 826.750,00 24.802,50 01.11.2023 10:00 2 Kadıköy 189 1 7.995,00 Tam Tarla 250,00 1.998.750,00 59.962,50 01.11.2023 10:10 3 Kadıköy 189 2 13.509,00 Tam Tarla 250,00 3.377.250,00 101.317,50 01.11.2023 10:20 4 Alibeyli 148 1 11.293,00 Tam Tarla 250,00 2.823.250,00 84.697,50 01.11.2023 10:30 5 Alibeyli 157 1 5.682,00 Tam Tarla 250,00 1.420.500,00 42.615,00 01.11.2023 10:40 6 Kaşıkçı 106 4 6.736,00 Tam Tarla 250,00 1.684.000,00 50.520,00 01.11.2023 10:50 7 Çamköy 113 4 (Eski 119 Parsel) 9.419,65 Tam Tarla 250,00 2.354.912,50 70.648,00 01.11.2023 11:00 8 Örlemiş 107 1 3.868,57 Tam Tarla 400,00 1.547.428,00 46.423,00 01.11.2023 11:10 9 Akçenger 115 1 9.519,19 Tam Tarla 100,00 951.919,00 28.558,00 01.11.2023 11:20 10 Ferizler 143 24 24.768,95 Tam Tarla 180,00 4.458.411,00 133.752,33 01.11.2023 11:30 11 Pirveliler 115 9 (Eski 219 Parsel) 5.506,37 Tam Tarla 60,00 330.382,20 9.911,47 01.11.2023 11:40 12 Paşaköy 122 65 (Eski 82 Parsel) 2.318,36 Tam Zeytinli Tarla 150,00 347.754,00 10.433,00 01.11.2023 11:50 13 Öksüzler 150 33 2.181,23 Tam Bahçe 200,00 436.246,00 13.088,00 01.11.2023 12:00 14 Öksüzler 115 2 1.535,96 Tam Bahçe 200,00 307.192,00 9.216,00 01.11.2023 12:10 15 Koyuneli 165 26 1.238,39 Tam Tarla 150,00 185.758,50 5.573,00 01.11.2023 12:20 16 Karalar 104 68 1.037,64 Tam Bahçe 250,00 259.410,00 7.783,00 01.11.2023 12:30 17 Gaylan 113 51 (Eski 330 Parsel) 952,36 Tam Bahçe 250,00 238.090,00 7.143,00 01.11.2023 13:40 18 Gaylan 115 36 (Eski 263 Parsel) 2.453,43 Tam Tarla 200,00 490.686,00 14.721,00 01.11.2023 13:50 19 Yalnızdam 101 237 1.005,17 Tam Bahçe 250,00 251.292,50 7.539,00 01.11.2023 14:00 20 Yalnızdam 101 238 1.186,01 Tam Bahçe 250,00 296.502,50 8.896,00 01.11.2023 14:10 21 Maruflar 0 169 179,00 Tam Arsa 750,00 134.250,00 4.027,50 01.11.2023 14:20 22 Maruflar 0 190 1.123,00 Tam Arsa 750,00 842.250,00 25.267,50 01.11.2023 14:30 23 Kozluca 117 41 1.764,33 Tam Arsa 750,00 1.323.247,50 39.698,00 01.11.2023 14:40 24 Seklik 177 2 508,56 Tam Arsa 750,00 381.420,00 11.443,00 01.11.2023 14:50 25 Tavukçukuru 109 28 471,85 Tam Arsa 750,00 353.887,50 10.617,00 01.11.2023 15:00

Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 25 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü Satış ihalesi yapılacaktır. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhalelerin muhammen satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden bir gün önce yani 31.11.2023 tarihinde saat 17:00'da dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye'de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye'de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 08.11.2023 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur.

Basın No: ILN01909956

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