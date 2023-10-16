T.C.

ANTALYA

12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/262 Esas10/10/2023

Konu : Gaiplik 1.ilan

İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi, mahkememize açmış olduğu iş bu gaiplik davasında;

Ölü ÜMMÜGÜLSÜM, ölü ZEYNEP veölü MUSTAFA mirasçıları'nın kim olduğunun, yaşayıp yaşamadıklarının bilinmemesi, tanınmaması, adreslerinin bilinmemesi sebebiyle gaipliklerine ve 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan, hissedarı oldukları, Antalya ili Döşemealtı ilçesi, Bıyıklı Mahallesinde bulunan 8546 ada 7 parsel (eski:150 parsel) sayılı taşınmaz yönünden Kayyımlık Bürosunca yönetilen 49.498,80 TL'nin işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte T.M.K 588 maddesi uyarınca Hazineye devrine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Yukarıda gaipliğine karar verilmesi istenen Ölü ÜMMÜGÜLSÜM, ölü ZEYNEP veölü MUSTAFA mirasçıları hakkında bilgisi bulunan kişilerin iş bu ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, aksi halde yukarıda ismi yazılı şahısların gaipliğine karar verileceği hususu İLAN olunur.

Basın No:ILN01910051

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