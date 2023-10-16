T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya No: 2023/54 Tereke Süleymanlı Mah. Dereli Sk.No:12 İç Kapı No:4 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 35089964486 TCK.Nolu BURAKKORKMAZ'IN terekesinin Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin, 18/09/2023 Tarih ve 2023/2700 Esas , 2023/1683 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No:ILN01909585

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