T.C.

ADANA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .46744357-2020/321-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kamu Malına Zarar Verme ve Delilleri Gizleme suçundan sanık Elif Meltem Mukyen hakkında yapılan yargılama sonucunda mağdur Nuri Örgen ile katılan sanık Murat Güzel sabuncu'ya yönelik Öldürmeye Teşebbüs ve Kamu Malına Zarar verme suçlarından beraatine, Delilleri Gizleme suçundan TCK 281/1 maddesi uyarınca 1 Yılhapis Cezasına hükümlendirilmiş, 7 gün içerisinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla ve beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererekadana bölge adliye mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve Hazine vekilinin 11/05/2023, katılan Yusuf Kaya vekili Av. Tarık Mete Çanga'nın12/06/2023 vekatılan Mert Kaya vekili Av. Berk Terliksiz'in 01/06/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçeleri Serkan ve Filiz kızı, 09/01/199 Seyhan doğumlu Sanık Elif Meltem Mukyen'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm ve istinaf başvuruları özetinin yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 11.10.2023

Basın No:ILN01909541

#ilan.gov.tr