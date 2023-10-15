T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/8

DAVALI : NISAKHANUM BATYRBEKOVO

Belirlenen 09/11/2023 gün vesaat 09:05' da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız, aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen ihtar olunur.

Basın No:ILN01909894

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