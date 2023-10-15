T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/10 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Alibey mah 143 ada 29parsel sayılı taşınmaz maliklerinden "Bulgaristan uyruklu Şükrü Asanov Arabadijev ve Nevna Hristova Hadjieva" Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/01/2010 tarih 2008/1370 Esas, 2009/9 Karar sayılı karar ile kayyımlık kararı verildiği, kayyımlık kararının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen gaiplerin ortaya çıkmadığı gibi haberde alınamadığı, mirasçılarının dabu güne kadar ortaya çıkmadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 588. maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimselinin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resben yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilen yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine'nin istemi üzerine o kimsenin galipliğine karar verilir" hükmü gereğince Silivri ilçesi, Alibey mah 143 ada 29parselsayılı taşınmaz maliklerinden "Bulgaristan uyruklu Şükrü Asanov Arabadijev ve Nevna Hristova Hadjieva" kendisi yada mirasçılarının veya haklarında bilgisi olanlarının ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yukarıda dosya numarası yazı Mahkememiz dosyasına başvurmaları ilan olunur.04/10/2023

GAİP ADI SOYADI : -Bulgaristan uyruklu Şükrü Asanov Arabadijev

-Nevna Hristova Hadjieva

Basın No: ILN01909797

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