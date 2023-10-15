MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/28Tereke

İ L A N

TMK.nun612. MADDESİNE GÖRETEREKENİNİFLAS

HÜKÜMLERİNE GÖRETASFİYESİ

MÜTEVEFFA HÜVVİYETİ :GÖKHAN GEZER( TC. NO. 16607571362)

Hasan Nurettin ve Hamide'den olma, Mersin 16/10/1979

doğumlu

TEREKE TASFİYESİNİNAÇILDIĞI

TARİH : 11/10/2023

DOSYA NO VE KARAR TARİHİ : 2022/28 Tereke18/04/2023 Tarih ve 2023/14 Karar

Müteveffa Gökhan Gezer'in 24/05/2021 tarihinde vefatı ileMersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Hakimliğinin2022/28 Tereke18/04/2023 Tarih ve 2023/14 Karar sayılı ilamı ileMüteveffa Gökhan Gezer'in TerekesininTMK.nun612. Maddesihükümlerine göretasfiyesine karar verilmiş olup,Mersin 3. Sulh Hukuk MahkemesiYazı İşleri MüdürüTasfiye Memuru olarak görevlendirilmiş vedosya Müdürlük Makamınatevdii edilmiş olmakla;

1- MüteveffaGökhan Gezer' den alacaklı olanlarlataşınır ve taşınmazlarıüzerindeistihkakiddiasındabulunanlarilandanitibaren Bir Ay (30 gün) içerisindeTasfiye Memurluğuna yazılı olarak alacakveistihkak iddialarını kaydettirmelerive delillerini( Senet,Defter,Hülasası Vesaire)asıl ve onaylıörneklerini tevdii etmeleri,

2- Müteveffa Gökhan Gezer'e borçlu olanlarınaynı süre içerisindekendilerini ve borçlarınıbildirmeleri, aksi halinİİK.nun336.maddesi uyarınca cezai sorumluluğugerektireceği,

3- Müteveffa Gökhan Gezer'in mallarını her ne suretleolursa olsun ellerindebulunduranların, o mallar üzerindekikanuni haklarısaklı kalmak şartıylabunları aynı güniçindeTasfiye Memurluğu emrinetevdii etmeleri, etmezlersegeçerli mazeretleri bulunmadıkçacezai sorumluluklarının olduğu gibirüçhanhaklarındanmahrum kalacakları,

4- 13/11/2023 günü saat14,00 da Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonundailk alacaklılartoplantısı yapılacağındanalacaklılarınbu toplantıya gelmeleriveya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 11/10/2023

Not: Pek uzak yerlerde veya yabancıülkelerdeikamet eden alacaklılariçin süre uzatılabilir.

Basın No:ILN01909989

#ilan.gov.tr