KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/68 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39219 ada, 1 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; Süleymaniye ve Zambaklı caddelerine cepheli konumdadır. Taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilatlar ile birlikte çeşitli cins ve yaşta ekonomik değerleri (ekonomik verimliliği kalmamış) olmayan muhtelif cins ve yaşta ağaçlar vardır. Taşınmaz üzerindeki binaların bir kısmı imar uygulaması sonucu yolda kalmaktadır. Parsel etrafı briket, tel ve betonarme duvarla çevrilidir. Parsel üzerinde 210 m² alanlı tek katlı yığma ahır, 354,00 m² alanlı 2 katlı yığma ev, 40 m² alanlı tek katlı yığma ev, 50 m² alanlı tek katlı yığma eve ve 20 m² alanlı tek katlı yığma depo bulunmaktadır. bulunmaktadır. Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Zambaklı Caddesi, No:59 adresinde bulunan 2 katlı yapı ve doğusunda yer alan 20 m² depo parsel dışında kaldığı ve 210 m² alanlı ahır metruk olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Taşınmaz Antalya Çevreyolu caddesine 1.48 km ve Konya Valiliği Hükümet Binasına 6.10 kmmesafededir.

Adresi : Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Zambaklı Caddesi, No:59-65-67 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 8.372,47 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 26.741.860,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, 2 KAT İKİZ AYRIK NİZAM, 1000 m² YE 1 EV Sahasında Kaldığı, TAKS:0,25, KAKS:0.50, Ön bahçe mesafesi 5 m, Komşu Bahçe mesafesi 3 m yapılaşma şartlan bulunmaktadır. İmar parselidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN01910093

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